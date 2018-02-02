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Kara Harp Okulu Kurmay Başkanı Polat'ın Almanya'ya sığınma talebi kabul edildi iddiası

Almanya'nın 4 kişinin daha iltica talebini onayladığı, o isimlerin arasında da 15 Temmuz'un önemli isimlerinden Kara Harp Okulu Kurmay Başkanı İlhami Polat'ın olduğu iddia edildi.

02 Şubat 2018 Cuma 18:33



