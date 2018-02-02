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Buradasınız : » » Kara Harp Okulu Kurmay Başkanı Polat'ın Almanya'ya sığınma talebi kabul edildi iddiası

Kara Harp Okulu Kurmay Başkanı Polat'ın Almanya'ya sığınma talebi kabul edildi iddiası

Almanya'nın 4 kişinin daha iltica talebini onayladığı, o isimlerin arasında da 15 Temmuz'un önemli isimlerinden Kara Harp Okulu Kurmay Başkanı İlhami Polat'ın olduğu iddia edildi.

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Kara Harp Okulu Kurmay Başkanı Polatın Almanyaya sığınma talebi kabul edildi iddiası

15 Temmuz darbe girişimi sonrası birçok FETÖ'cü Almanya'ya kaçmıştı. Türkiye'nin tüm çabalarına rağmen Alman Hükümeti firari FETÖ'cüleri Türkiye'ye iade etmeye yanaşmadı. 

Almanya'nın 3 firari FETÖ'cü askerin yanında 15 Temmuz'un kilit isimlerinden Kara Harp Okulu Kurmay Başkanı İlhami Polat'ın da sığınma talebini kabul ettiği iddia edildi. İddianın sahibi Alman Der Spiegel dergisi.

Polat'ın meslekten ihraç edilen eski hakim eşi Suzan Polat, FETÖ'cü olmadığını söyleyip itirafçı olmuş ve ifadeleri Kara Harp Okulları Komutanlığı iddianamesine girmişti.

"15 Temmuz günü öğlen eve gittiğimde eşim heyecanlıydı, 16 Temmuz sabahı ise kendisini affetmemi istedi, emri terörist elebaşı Fetullah Gülen'in verdiğini söyledi."

768 Türk vatandaşı sığınma talebinde bulunmuştu

Alman devleti geçtiğimiz Aralık ayında yaptığı açıklamada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından 768 Diplomatik ve Gri pasaportlu Türk vatandaşının iltica talebinde bulunduğunu duyurmuştu.

Açıklamada bu başvuruların 401'inin iltica talebinin kabul edildiği belirtilmişti. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: iltica, ilhami polat, fetö, almanya
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