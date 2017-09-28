  • 28 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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"Kanseri yendim" yalanı pahalıya patladı

Melbourne'deki Federal Mahkeme, alternatif terapiler ve beslenme yoluyla kanseri yendiğini ileri sürerek takipçilerini kandıran blog yazarını suçlu buldu.

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&quot;Kanseri yendim&quot; yalanı pahalıya patladı

Avustralya'da Federal Mahkeme, alternatif terapiler ve beslenme yoluyla beyin kanserini yendiğini ileri sürerek takipçilerini kandıran blog yazarı Belle Gibson’a 410 bin Avustralya doları (yaklaşık 1 milyon 115 bin lira) para cezası verdi.

Melbourne'deki Federal Mahkeme, blogunda kanseri yenmek için uyguladığı alternatif terapiler ve beslenme yöntemleriyle üne kavuşan 25 yaşındaki Belle Gibson’ın aslında hiç kansere yakalanmadığının ortaya çıkması üzerine Victoria Tüketici Hakları Derneği tarafından açılan davada blog yazarını okurlarını yanıltmaktan suçlu buldu.

Mahkeme, Gibson’ın tüketici hakları yasalarını ihlal ettiğine hükmederek 410 bin Avustralya doları para cezası verdi.

Aslında hiç yakalanmadığı kanseri nasıl yendiğini anlattığı kitabıyla 420 bin Avustralya doları kazanan ve sosyal medyada üne kavuşan Gibson’ın, elde ettiği gelirin bir kısmını hayır kurumlarına vereceği sözünü de yerine getirmediği belirlendi.

Gibson, anlattıklarındaki tutarsızlıkların tespit edilmesi üzerine kanser tedavisiyle ilgili açıklamalarının gerçek olmadığını itiraf etmişti.

Etiketler: avustralya, Melbourne, kanser, belle gibson
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