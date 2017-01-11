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Buradasınız : » » Kanada'ya seçilen Türk dostu Bakan

Kanada'ya seçilen Türk dostu Bakan

Somali asıllı Kanada milletvekili Ahmed Hussen, İstanbul'a ziyareti sırasında bakanlığa seçildiğini öğrenip ülkesine geri döndü.

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Kanadaya seçilen Türk dostu Bakan

Fetullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İstanbul meydanlarında demokrasi nöbetlerine katılan ve Türkiye'ye olan sevgisi ile bilinen Kanada Milletvekili Ahmed Hussen, Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı oldu.

Pendik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Somali asıllı Kanada Milletvekili Ahmed Hussen, bakan olduğunu Belediye Başkanı Kenan Şahin'in davetlisi olarak bulunduğu İstanbul'da öğrendi. Müslüman milletvekili 6 Ocak'ta temaslarını sürdürdüğü esnada Kanada Başbakanlığından aldığı telefon üzerine programını yarıda keserek, ülkesine döndü.

Ziyarete ilişkin bilgi veren Pendik Belediyesi Başkan Yardımcısı Sami Divleli, Ahmed Hussen'in, Türkiye'nin Suriyeli misafirler için yaptıklarını yerinde incelemek için İstanbul'a geldiğini belirtti.

"Türkiye hiçbir ülkenin yapamadığını yapıyor"

Hussen, İstanbul temasları kapsamında Pendik Belediyesinin destekleriyle eğitim hayatını sürdüren Suriyeli çocukları ziyaret ederek çocuklarla buluşmuştu.

Türkiye'nin, hiçbir ülkenin yapamadığını yaptığını anlatan Hussen, "Türkiye, 3,5 milyon savaş mağduru insana kapılarını açtı. Misafirlerine sadece barınma ve yiyecek vermenin ötesinde, konforlu bir ortamda eğitim ile çocukları gelecek için hazırlıyorlar. Her şeyini kaybetmiş olsalar da Suriyeli çocuklar, Pendik Belediyesi sayesinde gelecekten umutlular." ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Kenan Şahin de Türkiye'de Suriyeli misafirler için neler yapıldığını anlatmış ve Pendik'te Suriyeliler için açılan okul hakkında bilgi vermişti.

Etiketler: Kanada, fetö, ahmed hussen, vatandaşlık ve göçmenlik bakanı
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