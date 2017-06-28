Kanada’nın kuruluş yıl dönümü kutlamalarına DEAŞ tehdidi

Kanada'da hafta sonu düzenlenecek 150. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına terör örgütü DEAŞ’ın saldırıda bulunma ihtimali üzerine başta başkent Ottawa olmak üzere kutlamaların yapılacağı kentlerde güvenlik önlemleri artırıldı.

Ülkenin ulusal televizyon kanallarından CTV’nin bir ulusal güvenlik belgesine dayandırdığı haberde, 1 Temmuz cumartesi günü düzenlenecek Kanada günü etkinliklerinde terör örgütü DEAŞ’ın saldırıda bulunma ihtimali olduğu belirtildi.

500 bin kişi bekleniyor

Ottawa’da Federal Parlamento binasının bahçesi ve çevresinde düzenlenecek Kanada Günü etkinlikleri için 500 binin üzerinde katılım beklenirken, güvenlik birimleri de olağanüstü önlemler alıyor.

DEAŞ’ın olası saldırı tehdidi ile artırılan önlemler çerçevesinde alana giriş ve çıkışlarda çok sıkı güvenlik kontrolleri yapılacağı ve bazı yolların erken saatlerden itibaren ulaşıma kapatılacağı aktarıldı. Bazı yollara ilave güvenlik kameraları yerleştirileceği ve ulaşımın sağlanacağı yollarda beton barikatlar kurulacağı kaydedildi.

Ottawa Polis Sözcüsü Chuck Beroit, yaptığı açıklamada, polis memurlarının tamamının o gün görevde olacağına işaret ederek "Halktan, silahlarını kuşanmış güvenlik güçlerini gördüklerinde korkmamalarını, çekinmemelerini istiyoruz. Bu önlemler onların güvenliği için." dedi.