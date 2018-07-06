Kanadalılar ABD'yi boykottan yana

Kanada'da halk, Kanada ile ABD arasında demir-çelik ürünleri ile alüminyuma konulan ilave gümrük vergileri sonrası başlayan gerginlik nedeniyle ABD ürünlerinin boykot edilmesini savunuyor.

Boykotla ticaret savaşına cevap vermek istiyorlar

Toronto merkezli Nanos Araştırma Şirketi tarafından rastgele yöntemle seçilen bin Kanadalı ile yapılan anketin sonuçlarına göre, halkın büyük çoğunluğu ABD malları ve şirketlerini boykot etmek istiyor.

Kanada halkı, ABD Başkanı Donald Trump’ın son ticaret anlaşmazlığının Kanadalılara “pahalıya mal olacağı” yönündeki iddiasından endişe duyuyor. Ankete göre birçok Kanadalı ABD mal ve perakendecilerini boykot ederek, ABD'ye seyahat etmekten kaçınmaya, Kanadalı çelik, alüminyum ve otomotiv firmaları için hükümetin adımlarını destekleyerek bir ticaret savaşına cevap vermeye istekli.

"Kanadalılar savaşa hazır"

ABD yapımı malları boykot etmekten yalan olanların oranı yüzde 72.

İki ülke arasında bir ticaret savaşı yaşanması durumunda ABD menşeli perakendecilerinden alışveriş yapmayacağı yönünde görüş bildirenlerin oranı yüzde 68.

Yüzde 73'ü ABD ile Kanada arasında anlaşmazlık olması durumunda ABD'ye gitmeyecek.

Nanos Araştırma Şirketi Başkanı Nik Nanos, anketle ilgili yaptığı açıklamada, "Buradaki en önemli nokta, Kanadalıların tarifeler ve misilleme söz konusu olduğunda ABD ile savaşa girmeye hazır olduklarını beyan etmeleridir. Kanadalıların, ABD'ye seyahat etmekten vazgeçebileceklerine dair kararlılıkları, halkın yaz ve Noel tatilleri söz konusu olduğunda Amerika'ya alternatifler arayacakları anlamına geliyor" dedi.

Kaynak: AA