Kanadalılar ABD mallarını boykot etmeye başladı

Kanada'da düzenlenen G7 zirvesinin ardından Twitter'dan açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Başbakan Justin Trudeau, ben ayrıldıktan sonra bir basın toplantısı düzenleyip 'ABD Gümrük Vergilerinin adeta hakaret olduğunu' ve 'itilip kakılmayacağını' söyleyene kadar G7 toplantılarımızda çok uysal ve nazik davrandı. Oldukça ikiyüzlü ve zayıf" demişti.

PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, “US Tariffs were kind of insulting” and he “will not be pushed around.” Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy!