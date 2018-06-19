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Kanadalılar ABD mallarını boykot etmeye başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın G7 zirvesinin ardından paylaştığı tweet'lere kızan Kanada vatandaşları, ABD mallarını boykot etmeye başladı.

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Kanadalılar ABD mallarını boykot etmeye başladı

Kanada'da düzenlenen G7 zirvesinin ardından Twitter'dan açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Başbakan Justin Trudeau, ben ayrıldıktan sonra bir basın toplantısı düzenleyip 'ABD Gümrük Vergilerinin adeta hakaret olduğunu' ve 'itilip kakılmayacağını' söyleyene kadar G7 toplantılarımızda çok uysal ve nazik davrandı. Oldukça ikiyüzlü ve zayıf" demişti.

 


 

"Cehennemde yeri hazır"

Almerikan yönetiminin Trudeau'ya yönelik hakaretleri bununla da bitmedi.

Bu tweetin ardından Beyaz Saray'ın Ticaret Danışmanı ve ABD Ulusal Ticaret Konseyi Direktörü Peter Navarro, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun cehennemde yerinin hazır olduğunu söyledi ancak ardından özür diledi.

Bu ağır sözlerin ardından gelen özür Kanada'da beklenen yankıyı bulmadı.

ABD'de üretilen ürünlere boykot

Bütün bu gelişmeler karşısında Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sessiz kalmayı tercih etti. Fakat Kanadalılar, başbakanlarına yönelik bu ithamlar karşısında öfkelendi.

Kanadalılar ABD'de üretilmiş hiçbir ürünü satın almamaya yönelik kampanya başlattı.

Kısa sürede ülke geneline yayılan ve Kanada'nın kendi mallarının tüketilmesi için başlatılan çağrıya Amerikalılar da sosyal medya üzerinden destek verdi.

Kanada, Amerikan ürünlerinin dünya genelinde en çok rağbet gördüğü ülkelerden.

Kanada ayrıca, ABD'nin en büyük ticaret ortaklarından biri.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Kanada, boykot, abd
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