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Kanada'dan Venezuela seçimlerine tepki

Kanada, Venezuela'da Nicolas Maduro'nun yeniden devlet başkanı seçilmesini "gayrimeşru ve anti demokratik" şeklinde nitelendirdi.

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Kanadadan Venezuela seçimlerine tepki

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, konuyla ilgili "Maduro rejimi, seçimlerin uluslararası demokratik özgürlük ve doğruluk standartlarını karşılamasını temin etmek için herhangi ciddi bir adım atmakta isteksiz davrandı." açıklamasını yaptı.

Freeland, Kanada'nın Caracas'ta bundan böyle maslahatgüzar seviyesinde temsil edileceğini ve ülkesinin aynı zamanda Venezuela ile askeri ilişkilere yasak getirdiğini kaydetti.

Kanada, pazar günü yapılan seçimlerden sonra Amerika kıtasında Venezuela ile diplomatik ilişkilerini sınırlayan 14 ülkeden biri oldu.

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Tibisay Lucena, yaptığı açıklamada, seçimlere yüzde 46'nın üzerinde katılımın sağlandığını ve 8 milyon 300 binden fazla oyun sayıldığını belirtmişti. Lucena, 5 milyon 800 binden fazla oy alan mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yaklaşık yüzde 68 oy oranı ile yeniden devlet başkanı seçildiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Kanada, venezuela, seçim
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