Kanada'dan uluslararası topluma Arakan çağrısı

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, uluslararası topluma Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) yönelik katliamlara karşı harekete geçme çağrısında bulundu.

Freeland, yaptığı yazılı açıklamada, Kanada'nın, Myanmar'ın Rakhine eyaletindeki kritik ve kötüye giden durum ile komşu Bangladeş üzerindeki etkisinden derin endişe duyduğunu bildirdi.

Myanmar'ın Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii ve askeri yetkililere mevcut insani kriz karşısında sorumlu davranma çağrısı yapan Freeland, şöyle devam etti:

"Şiddet şimdi sona ermeli. Rohingya (Arakan) halkı ülkede saygı görmeli ve tanınmalıdır. Onların Myanmar'daki haklı yerlerini reddetmek, Aung San Suu Çii'nin yaşamı boyunca uğruna savaştığı demokratik vizyonunu zayıflatıyor. Kanada demokratik olarak seçilen hükümetin başarılı olmasını istiyor. Myanmar'da kapsamlı, çeşitlilikli ve istikrarlı bir toplum inşa etmeye yönelik tüm çabaları destekleyeceğiz. Kanada halkı, Rohingya ve diğer tüm etnik gruplar için insan haklarının korunacağını düşünüyor."

Uluslararası toplumu Myanmar yönetimiyle çalışarak tüm sivilleri devam eden şiddetten korumak için önlemler almaya çağıran Bakan Freeland, insani yardım faaliyetlerinin engelsiz ve tam olarak sürmesini istedi.

Kanada muhalefeti tepkili

Öte yandan, ana muhalefet Muhafazakar Partinin "gölge kabinesi"nde Dışişleri Bakan Yardımcısı olan Saskatchewan Milletvekili Garnett Genuis, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve hükümetini Myanmar'daki şiddete seyirci kalmakla suçladı.

Genuis, yaptığı açıklamada, Arakan halkının durumunu parlamentoda 13 kez dile getirdiğini belirterek, buna karşın liberal hükümetin konuyu ele almadığını öne sürdü.

Arakanlı Müslümanların giderek arkan bir şiddete maruz kaldığını vurgulayan Genuis, "Kanada'nın şeref vatandaşlığı verdiği Aung San Suu Çii hükümeti bu şiddeti durdurmadı ve Başbakanımız da bu konuda ona baskı yapmadı. Orada şiddet uzun süredir var ve Kanada özgürlük, demokrasi, insan hakları ve dünya çapında hukukun üstünlüğü konusunda gerekeni yapmalı." ifadelerini kullandı. AA