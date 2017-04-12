Kanada'dan Türkiye'ye son oylar da gönderildi

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması kapsamında 7-9 Nisan tarihlerinde Kanada'nın başkenti Ottawa ve Montreal kentlerinde kullanılan oylar da Türkiye'ye yollandı.

Montreal'de kullanılan oyların bulunduğu torbalar Türkiye'nin Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Nezdindeki Daimi Temsilciliğinden Müsteşar Ömer Numan Doğrukol ve Başkatip Halit Gönüllü ile CHP temsilcisi Gökhan Kurtoğlu refakatinde Türkiye'ye gönderildi. Ottawa'da kullanılan oylara ise Türkiye'nin Ottawa Büyükelçiliğinden Erim Özen ve Hakan Cengiz'in diplomatik kuryeliğinde siyasi parti temsilcileri eşlik ediyor.

Oyların bugün öğleden sonra İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kurulan Bakırköy Yurtdışı İlçe Seçim Kurulu Havaalanı Bürosuna teslim edilmesi bekleniyor.

Türkiye'nin Montreal Başkonsolosu Deniz Barkan Umruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başkonsolosluğun geçen şubat ayında kendisi ve yardımcısı Konsolos Harun Arslan'ın görevlendirilmesiyle geçen şubat ayı ortalarında faaliyete geçirildiğini söyledi.

Türk seçmenler için Montreal'de ilk kez sandık kurulduğunu dile getiren Umruk, "Seçmenlerimiz kendi şehirlerinde oy kullandı. Oy kullanma işlemi Kanada'daki diğer temsilciliklerimiz gibi Montreal'de de 7-9 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi." dedi.

Umruk, Ottawa ve Montreal'de oluşturulan diplomatik kurye eşliğinde her iki kentte kullanılan toplam 3 bin 586 oyun bulunduğu torbaların Türk Hava Yollarının (THY) TK36 sefer sayılı Montreal-İstanbul uçağıyla Türkiye'ye gönderildiğini sözlerine ekledi.

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması kapsamında Montreal'de 2 bin 811, Ottawa'da ise 775 oy kullanıldı. Toronto ve Vancouver'da kullanılan oylar ise dün Türkiye'ye getirilmişti.