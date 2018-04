Kanada'dan Suriye'ye yapılan operasyona destek

Kanada, geçtiğimiz hafta Suriye'nin doğusundaki Guta saldırısında kimyasal silah kullanımını mümkün olan en güçlü şartlarda kınadığını açıkladı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau; ABD, İngiltere ve Fransa'nın, Esad rejiminin kendi halkına karşı kimyasal silah saldırılarılarınıi bozmak için harekete geçme kararını desteklediğini açıkladı.

Trudeau, "Suriye'de kimyasal silah kullanımını daha fazla araştırmak için uluslararası ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Sorumlu olanlar adalete teslim edilmelidir." dedi.

Canada supports the decision by the United States, the United Kingdom and France to take action against the Assad regime’s ability to launch chemical weapons attacks. Statement: https://t.co/P5jkVJPriv