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Buradasınız : » » Kanada'dan Suriye'ye yapılan operasyona destek

Kanada'dan Suriye'ye yapılan operasyona destek

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, bu sabah ABD öncülüğünde başlayan Suriye operasyonunu desteklediklerini açıkladı.

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Kanadadan Suriyeye yapılan operasyona destek

Kanada, geçtiğimiz hafta Suriye'nin doğusundaki Guta saldırısında kimyasal silah kullanımını mümkün olan en güçlü şartlarda kınadığını açıkladı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau; ABD, İngiltere ve Fransa'nın, Esad rejiminin kendi halkına karşı kimyasal silah saldırılarılarınıi bozmak için harekete geçme kararını desteklediğini açıkladı.

Trudeau, "Suriye'de kimyasal silah kullanımını daha fazla araştırmak için uluslararası ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Sorumlu olanlar adalete teslim edilmelidir." dedi.

 

 

Trump: Kesin saldırı emri verdim

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Fransa ve İngiltere'nin, Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesiyle ilgili hedeflerini vurduğunu duyurdu.

Trump, "Kısa bir süre önce Amerikan kuvvetlerine, Suriye diktatörü Beşşar Esed'in kimyasal silah kapasitesiyle ilgili yerlere yönelik kesin bir saldırı yapmaları için talimat verdim. İngiltere ve Fransa ile birlikte ortaklaşa bir operasyon şu anda başlamış durumda. İki ülkeye de teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı May: Başka bir alternatif yoktu 

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD ile Fransa ve İngiltere'nin, Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesi hedeflerini vurmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başbakan May, "Bu akşam İngiliz Silahlı Kuvvetlerine, eş güdümlü ve hedefli darbelerle Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesini azaltması ve bunu kullanmaktan caydırması için yetki verdim." dedi.

Macron: Saldırı kimyasal tesislere yapıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta Suriye'nin Duma kasabasına düzenlenen kimyasal saldırı ile "kırmızı çizginin aşıldığını" vurguladı.

Kimyasal saldırının arkasında Suriye rejiminin olduğunu kaydeden Macron, ABD ve İngiltere ile gerçekleştirdikleri saldırının Suriye rejiminin kimyasal silah üretim tesisleri ile sınırlandırıldığını belirtti.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Trump, Kanada, Justin Trudeau
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