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Kanada'dan Suriye için "mutlak ve koşulsuz ateşkes" çağrısı

Kanada Dışişleri Bakanı Freeland ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Bibeau, Suriye'de Doğu Guta'yı da içine alan "mutlak ve koşulsuz bir ateşkes" sağlanması gerektiğini söyledi.

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Kanadadan Suriye için &quot;mutlak ve koşulsuz ateşkes&quot; çağrısı

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Marie-Claude Bibeau yayımladıkları ortak açıklamada, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin insanlığa karşı suç işlediğini belirterek şunları kaydetti:

"Kanada, Doğu Guta'daki masum kızlara, gençlere, kadınlara ve erkeklere yönelik artan kasıtlı saldırıları şiddetle kınıyor. Sivillerin, sağlık ekiplerinin, acil müdahale birliklerinin ve insani yardım çalışanlarının bu saldırılarda bilinçli olarak hedef alınması şoke edici. Suriye'nin müttefikleri Rusya ve İran tarafından desteklenen Esed rejimi, insanlığa karşı işlenen bu suçlardan sorumludur. Kanada, BM Güvenlik Konseyi'nin 2401 sayılı kararında belirtilen, Doğu Guta'nın da dahil olduğu Suriye'deki insani bir ateşkesin derhal ve tam olarak uygulanmasını talep ediyor. Doğu Guta'ya tam, güvenli ve engelsiz insani erişim sağlanmalıdır. Sivillerin katliamını durdurmak, insani yardım malzemelerinin acilen ulaşmasını sağlamak ve tıbbi tahliyelere güvenli ve engelsiz izin vermek için hemen koşulsuz ve mutlak bir ateşkes yapılması gerekiyor."

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Doğu Guta
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