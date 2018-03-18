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Buradasınız : » » Kanada’dan Rohingyalı Müslümanlara yardım

Kanada’dan Rohingyalı Müslümanlara yardım

Kanada, Myanmar’daki zulümden kaçarak Bangladeş’e sığınan Rohingyalı Müslümanlara 8,15 milyon dolarlık insani yardım gönderdi.

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Kanadadan Rohingyalı Müslümanlara yardım

Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Marie-Claude Bibeau, Myanmar'daki şiddetten kaçarak Bangladeş’e sığınan 671 binden fazla Rohingyalı Müslüman konusunda "ciddi ve derin endişe" duymaya devam ettiklerini ifade etti.

Bangladeş'te muson mevsiminin gelmesiyle buradaki Rohingyalı sığınmacıların durumunun daha da kötüye gidebileceğini hatırlatan Bibeau, mültecilerinin hayatlarını iyileştirmek ve gelecek aylarda Bangladeş'te karşılaşabilecekleri zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak için 8,15 milyon dolarlık fon sağladıklarını açıkladı.

"En hızlı büyüyen insani krizlerden biri"

Bibeau bu yardımın, Bangladeş ve Myanmar’daki Rohingyalıların beslenme, gıda, sağlık ve hijyen ihtiyaçları için kullanılacağını söyleyerek, "Myanmar'daki kriz dünyanın en hızlı büyüyen mülteci ve insani krizlerinden biri. Kanada’nın şu ana kadar yaptığı yardımlar, Rohingya mültecilerinin insani ihtiyaçlarına cevap vermede yardımcı oldu ancak muson mevsimi öncesinde daha fazla yardıma ihtiyaç duyuldu. Tecrübeli yardım kuruluşlarına giden bu yeni fonlar, mültecilerin ve ev sahibi toplulukların süregelen krizle başa çıkmalarına yardımcı olacaktır" dedi.

Kanada, son açıkladığı 8,15 milyon dolarlık yardımla birlikte, Rohingyalı Müslümanlar için krizin başladığı 2017'nin başından bu yana 45,6 milyon dolar yardım yapmış oldu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun geçen Ekim ayında Myanmar Özel Elçisi olarak atadığı Bob Rae’nin de nihai raporunu gelecek ay açıklayacağı belirtildi. Görevlendirilmesinin ardından iki kez bölgeye giden Bob Rae, daha önce hazırladığı ara raporunu Başbakan Trudeau, Birleşmiş Milletler (BM) ve insani yardım kuruluşlarıyla paylaşmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: rohingyalı müslümanlar, myanmar, Kanada
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