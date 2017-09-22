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Buradasınız : » » Kanada'dan Myanmar'a çağrı

Kanada'dan Myanmar'a çağrı

Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Marie-Claude Bibeau, Myanmar'daki askeri ve sivil yetkilileri insani yardımları engellememeleri konusunda uyardı.

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Kanadadan Myanmara çağrı

Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Marie-Claude Bibeau, Myanmar'daki askeri ve sivil yetkilileri insani yardımları engellememeleri konusunda uyardı.

Bakan Marie-Claude Bibeau, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin Arakan'a ulaşması gereken insani yardımların engellenmesi nedeniyle endişeli olduğunu belirtti.

Bakan Bibeau, "Kanada, bu şiddeti kınamakta ve insani yardım görevlilerine yönelik tehditlere son verilmesini talep etmektedir." ifadesini kullandı.

Kadınlar ve çocuklar için hayat kurtarıcı yardımlara ihtiyacın her geçen gün arttığına dikkati çeken Bibeau, yardım görevlilerinin Arakan eyaletine güvenli bir şekilde erişiminin sağlanmasını istedi.

Arakan'daki uluslararası insani yardım çabalarının, ciddi kısıtlamalarla sınırlı kalmaya devam ettiğine dikkati çeken Bakan Bibeau, "Myanmar'daki tüm askeri ve sivil yetkilileri, uluslararası hukuka uygun olarak insani yardımların hızlı ve engellenmeden geçişine izin vermeye çağırıyoruz." ifadesine yer verdi.

Kanada hükümeti, geçtiğimiz haftalarda Myanmar’dan Bangladeş’e sığınan Arakan Müslümanlarının ihtiyaçları için 5 milyon dolarlık insani yardımda bulunmuştu.

Etiketler: Marie-Claude Bibeau, myanmar
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