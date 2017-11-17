Kanada'dan Myanmar hükümetine çağrı: Şiddeti sona erdirin

Kanada Dışişleri Bakanı Freeland, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun Üçüncü Komitesi tarafından açıklanan Myanmar'daki insan hakları ihlalleri ile ilgili kararın kabul edilmesini memnuniyetle karşılayan bir bildiri yayımladı.

Bildirisinde Freeland, "Kanada ve uluslararası toplum, Myanmar'daki Rohingya halkına ve diğer zulüm gören etnik ve dini azınlıklara karşı vicdansızca uygulanan insan hakları ihlallerini kınadı." ifadesine yer verdi.

'Myanmar'daki şiddeti sona erdirin'

Devletlerin vatandaşlarını etnik temizlik ve insan hakları ihlallerinden koruma sorumluluğu bulunduğunu vurgulayan Freeland, şunları kaydetti:

"Myanmar'daki askeri ve sivil yetkilileri şiddeti sona erdirmeye, insani yardımların yerine ulaşmasına izin vermeye ve Kofi Annan başkanlığındaki Rakhine Devlet Danışma Komisyonunun tavsiyelerini tam olarak uygulamak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çağırıyoruz. Kanada, tüm tarafları insan hakları yükümlülüklerini yerine getirmeye ve Rohingya halkının evlerine güvenli ve gönüllü bir şekilde dönüşlerine izin vermeye çağırıyor."

Kaynak: AA