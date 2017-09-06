  • 06 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Kanada'dan Myanmar açıklaması

Kanada, Myanmar'daki gelişmelerin derin kaygı yarattığını bildirdi.

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Kanadadan Myanmar açıklaması

Kanada, Myanmar'daki gelişmelerin derin kaygı yarattığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin yayımladığı, geçen ay şiddet olaylarının başlamasından bu yana 123 binden fazla sığınmacının Myanmar'dan Bangladeş'e kaçtığı yönündeki rapor hatırlatılarak, Kanada'nın gelişmelerden derin endişe duyduğu belirtildi.

Açıklamada, "(Myanmar) Güvenlik güçlerini, bütün sivillerin güvenliğini ve korunmasını sağlamaya çağırıyoruz. Kanada, güvenlik güçlerinin Rohingya nüfusuna karşı ciddi insan hakkı ihlallerine yönelik iddialar noktasında alarmda kalmayı sürdürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler: Kanada, Arakan, myanmar, arakanlı müslümanlar
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