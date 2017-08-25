Kanada’dan Filistinli mültecilere 25 milyon dolar destek

Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Marie-Claude Bibeau, Suriye ve Lübnan’da yaşayan Filistinli mültecilere ulaştırılmak üzere Birleşmiş Milletler'in Filistin Mülteciler İçin Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA) vasıtasıyla 25 milyon dolar bağışta bulunduklarını açıkladı.

Bakan Marie-Claude Bibeau, yaptığı yazılı açıklamada, 25 milyon dolarlık yardımın 20 milyon dolarlık kısmının milyonlarca Filistinli mültecinin, özellikle kadınların ve çocukların temel eğitim, sağlık ve geçim ihtiyaçlarını karşılamaya ve UNRWA’nın faaliyetlerini destekleyeceğini duyurdu. Kanadalı Bakan, sağlanan bu yardımın, ihtiyaçları karşılanmayan insanlara temel hizmetler sunarak bölgedeki istikrara da katkıda bulunacağını kaydetti.

Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Marie-Claude Bibeau, ülkesinin sağladığı yardımın 5 milyon dolarlık kısmının da UNRWA'nın Suriye Acil Yardım Programına katkı sağlamak üzere kullanılacağını açıkladı.

Söz konusu programın, Suriye ve Lübnan'daki 480 binden fazla Filistinli mülteciye acil kurtarma yardımı sağladığına dikkati çeken Bakan Marie-Claude Bibeau, bu yardımla Suriye'de devam eden krizden ciddi derecede etkilenen Filistinli mültecilere insani yardım ulaştırılacağını belirtti.

Bakan Marie-Claude Bibeau açıklamasında, "Filistinli mülteciler bir okula gidebilmeyi, doğru sağlık hizmeti ve diğer temel hizmetleri almayı hak ediyor. Kanada'nın yenilenen angajmanı, daha barışçıl ve istikrarlı bir bölge için uzun zamandır devam eden taahhüdümüzün bir parçasıdır. Kanada, UNRWA içinde tarafsızlığı geliştirmek ve gözetimin gerçekten sağlam olduğunu doğrulamak için de UNRWA'ya yardımcı olacaktır. Kanada, bölgedeki milyonlarca Filistinli mülteciye yardım etmeyi taahhüt ediyor." ifadelerini kullandı.