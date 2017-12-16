Kanada’dan Doğu Guta açıklaması

Doğu Guta, başkent Şam’a sadece 10 kilometre uzaklıkta. Suriye’de ayaklanmanın başladığı ilk günlerden beri çatışmalar bu bölgede hiç kesilmedi. Açlık ve hastalıkların pençesinde kalanların durumları ise içler ürpertiyor.

Sessiz kalınamayacak olayların yaşandığı Doğu Guta için Kanada'dan da açıklama geldi.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Marie-Claude Bibeau, Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde çoğunluğu çocuklar, kadınlar ve yaşlılardan oluşan 500'den fazla kişinin ölüme terk edildiğini bildirdi.

Kanadalı iki bakan tarafından yayımlanan ortak açıklamada, "Esed rejiminin Doğu Guta'daki 500 civarında sivilin tahliye edilmesini engellemesinden dehşete düştük." ifadesine yer verildi.

BM tarafından 500 kişinin “acil tahliyesi” istenmişti.

Açıklamada, bölgede çoğunluğu çocuklar, kadınlar ve yaşlılardan oluşan 500'ü aşkın kişiye dair listenin 6 ay önce Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye rejimine "acil tahliye" kaydıyla verildiği belirtildi.

“Suriye rejimi, insanların tahliyesine yardımcı olacak hiçbir şey yapmadı.”

Freeland ve Bibeau'nun açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Suriye rejimi, insani durumun bozulmasıyla birlikte yeni isimler listeye eklenmeye devam ederken ve diğerleri de tıbbi malzeme bulunmaması nedeniyle ölürken, bu insanların tahliyesine yardımcı olacak hiçbir şey yapmadı. Kanada, Suriye rejimini uluslararası hukuka, insanın saygınlığına saygı duymaya ve kritik derecede hasta olan çocukların tahliye edilmesine izin vermeye çağırıyor. Buna ek olarak, Şam banliyölerinde kuşatılmış, Doğu Guta'dan birkaç dakika uzakta bulunan sivillerin hayat kurtarıcı tıbbi tedavi almalarını sağlamak için hızlı, eksiksiz ve engelsiz insani yardım çağrısı yapıyoruz."

Kaynak: AA