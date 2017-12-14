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Kanada'dan Arakanlı Müslümanlara 50 milyon dolarlık yardım

Kanada'da Arakanlı Müslümanlar için toplanan 12,5 milyon Kanada doları ve aynı miktarda devlet desteğinin de eklenmesiyle yapılan yardımların toplamı 50 milyon doları geçti.

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Kanadadan Arakanlı Müslümanlara 50 milyon dolarlık yardım

Kanada'da Arakanlı Müslümanlar için geçen ağustos ayında oluşturulan Myanmar Kriz Yardım Fonu'nda toplanan 12,5 milyon Kanada doları ve aynı miktarda devlet desteğinin de eklenmesiyle ülke tarafından bölge insanına yapılan yardımlar 50 milyon doları geçti.

Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Marie-Claude Bibeau, Myanmar Kriz Yardım Fonu'na toplanan yardımla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakan Bibeau, 28 Kasım itibarıyla sona eren kampanyada, bu tarihe kadar bağışlanan her bir dolara bir dolar da devletin eklediğini açıkladı.

Kanada halkının kampanyaya 12,5 milyon dolar bağışta bulunduğunu aktaran Bibeau, devletin bu yardıma aynı miktarda katkı verdiğini ifade etti.

Ülkesinin şu ana kadar bölgedeki insanlık krizinden etkilenenlere dağıtılmak üzere Bangladeş ve Myanmar'da 25 milyon doların üzerinde insani yardım finansmanı sağladığını hatırlatan Bibeau, son kampanya ile bu miktarın 50 milyon doları aştığını bildirdi.

Bibeau, Myanmar'daki kriz nedeniyle Bangladeş'e kadınlar ve çocukların çoğunluğu oluşturduğu 600 bin Rohingyalının sığındığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kanadalılar, Myanmar'da şiddet olaylarından etkilenen çoğunluğu kadınlar ve çocuklar olan yüz binlerce Rohingya halkına yardım etmek için cömertçe bağışta bulundu. Bu yardım, Bangladeş'teki kamplarda ve Myanmar'da yerlerinden edilmiş kişilere hayat kurtarıcı insani yardımlar sağlayacak şekilde tahsis edilecek. Yardıma en çok ihtiyaç duyan topluluklarda neler yapılabileceğini ilk elden gördüm. Kanada halkına bu çabaların bir parçası olduğumuz için teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Kanada, arakanlı müslümanlar, yardım, myanmar
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