Kanada'dan Arakanlı Müslümanlara 2,5 milyon dolarlık yardım

Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Marie-Claude Bibeau, yaptığı yazılı açıklamada, sağlanan desteğin şiddetten kaçarak Bangladeş'e sığınan sivillerin acil ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olacağını belirtti.

İnsani yardıma ihtiyaç duyanların yüzde 70'ini kadınlar ve çocukların oluşturduğunu vurgulayan Bibeau, şunları kaydetti:

"Yardımda hamile kadınlar ve 5 yaşın altındaki çocuklar için terapötik besleme sağlanması, cinsiyete dayalı şiddetten kurtulanlar için klinik bakım ve psikososyal danışma sağlanması, acil obstetrik ve yenidoğan bakımının sağlanması ile çocuk dostu alanların kurulması ana hedeftir. Yardım, deneyimli insani yardım ortakları tarafından sağlanacak ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, UNICEF ve Dünya Gıda Programı tarafından yürütülecektir."

Myanmar'daki şiddet ve Bangladeş'e sığınan 375 binden fazla insanın yer değiştirmesinden derin endişe duyduklarını aktaran Bibeau, "Myanmar'daki tüm sivilleri devam eden şiddetten korumak için önlemler alma çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.