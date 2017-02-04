Kanada’daki cami saldırısında hayatını kaybedenler için tören

Kanada’nın Quebec City kentinde geçen pazar günü yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenlerden 3'ü için önceki gün yapılan cenaze töreninin ardından, diğer 3 kişi de Quebec City kentindeki törenle son yolculuklarına uğurlandı.

Quebec City’deki Convention Center’da düzenlenen cenaze törenine Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Quebec Eyalet Başbakanı Philippe Couillard, Quebec City Belediye Başkanı Régis Labeaume, milletvekilleri, Hıristiyan ve Yahudi cemaatine mensup din adamları ve binlerce Kanadalı katıldı.

Quebec İslam Kültür Merkezi Camisi’ne yapılan silahlı terör saldırısında hayatını kaybeden 6 kişiden Khaled Belkacemi, Abdelkerim Hassane ve Aboubaker Thabti için önceki gün düzenlenen cenaze töreninin ardından, Azzedine Soufiane, Mamadou Tanou Barry ve Ibrahima Barry için de tören yapıldı.

Quebec City Convention Centre’da cuma namazının kılınmasının ardından düzenlenen törene katılan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaptığı konuşmada, "Nefret dolu kelimelerle mesajlar verenlerin ne gibi zararlara neden olabileceklerini anlamaları gereken bir zamandayız. Söylemleri ile insanları dışlayan ve zarar verenlere bununla yüzleşmek; bize ise bizim değerlerimizi savunmak düşüyor. Bu masum kurbanları asla unutmayacağız." dedi.

Quebec Eyalet Başbakanı Philippe Couillard da "Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berakatühü, bismillahirrahmanirrahim’’ diyerek başladığı konuşmasında, Azzedine Soufiane’nın ailesine dönerek, ‘’Sizi seviyoruz’’ dedi. Okunan Kur’an-ı Kerim ve yapılan konuşmaların ardından cenaze namazı kılındı. Törenin ardından Azzedine Soufiane, Mamadou Tanou Barry ve Ibrahima Barry’nin cenazeleri, memleketlerine götürülmek üzere ailelerine teslim edildi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine Türk toplumundan bağış

Kanada'nın Quebec City kentindeki camiye düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirenlerin ailelerine Montreal Türk Kültür Derneği Başkanı Yılmaz Ekinci ve Kanada Din Hizmetleri Ataşesi Mahmut Demir, bağışta bulundu.

Ekinci ve Demir, Quebec City kentindeki Quebec İslam Kültür Merkezi Camisi’ne geçen pazar günü yapılan terör saldırısında hayatını kaybedenlerden Azzedine Soufiane, Mamadou Tanou Barry ve Ibrahima Barry için Convention Center'da düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Törenin ardından Quebec City İslam Kültür Merkezi Başkanı Muhammed Yangui ile görüşen ve başsağlığı dileyen Ekinci ve Demir, saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine iletilmek üzere bağış çekleri verdi. AA