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Kanada'da yapılacak dev festivale kuş yuvası engeli

Kanada'nın önemli müzik festivallerinden Ottawa Bluesfest'in hazırlıkları ilginç bir nedenle aksadı. Alana yuva yapan kuş, planları altüst etti.

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Kanadada yapılacak dev festivale kuş yuvası engeli

Kanada'nın önemli müzik festivallerinden Ottawa Bluesfest, bu yıl kendi küçük ama etkisi büyük bir engelle karşı karşıya.

BBC'de yer alan habere göre, 5 Temmuz'da başlaması planlanan festivalin hazırlıkları, bir kuşun alana yuva yapması nedeniyle gerçekleştirilemiyor.

Ana sahnenin kurulacağı yere yuva yapan yağmur kuşu ve 4 yumurtasını oradan taşımak da kolay değil. Kanada yasalarında hassasiyet gösterilen bu durum federal hükümetin iznini gerektiriyor.

Bir diğer seçenek olarak sahnenin yerinin değiştirilmesi, alana gelecek kalabalığın kuşu korkutması ve kuşun yumurtalarını bırakarak kaçması ihtimalini doğuruyor.

Çözüm arayışlarına girişen festival yetkilileri, federal hükümetten yağmur kuşu ve dört yumurtasını taşımak için gereli izinleri istedi. Durum karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Bluesfest Direktörü Mark Monahan ise son dönemde karşılarına çıkan en çetin engel olarak nitelediği kuş yuvası sorununu aşacaklarını umuyor.

Göçmen kuşlar statüsünde yer alan yağmur kuşları nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olmasa da Kanada ve ABD'de federal koruma altında yer alıyor.

Her yıl on binlerce kişinin katıldığı Ottawa Bluesfest'in bu yılki programında Beck, Bryan Adams ve Dave Matthews Band de yer alıyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Ottawa Bluesfest, müzik, kuş yuvası, Kanada, festival
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