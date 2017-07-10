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Buradasınız : » » Kanada'da Türk rüzgarı esti

Kanada'da Türk rüzgarı esti

Kanada Eğitim ve Gençlik Vakfı, 2. Anatolia Fest 2017'yi Toronto'nun Dundas Meydanı'nda düzenledi.

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Kanadada Türk rüzgarı esti

Kanada Eğitim ve Gençlik Vakfı (KAGEV), 2. Anatolia Fest 2017 yaklaşık 65 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Türk ve Kanadalıları bir araya getiren festivalde açılan stantlarda Türk mutfağından yemekler, kebaplar, baklavalar, gözleme ve börekler satıldı.

Festivalin en ilgi çeken bölümü, Toronto’daki bir Türk restoranın açtığı döner reyonu oldu.

Türk kahvesi ikramı

Festivalde açılan Türk kahvesi standında katılımcılara kahve ve Türk usulü çay ikram edildi.

Toronto Kültür ve Tanıtım Ataşeliği tarafından açılan stantta, Türkiye’yi tanıtan broşür ve dokümanın yanı sıra lokum ve küçük hediyelik eşyalar dağıtıldı. İstanbul'daki Kapalıçarşı’nın maketinin yer aldığı bölümde Türk kültürüne ait takılar, giyecekler, çini tabak ve vazolar satışa sunuldu.  

Semazenler büyüledi

Festivalde sahne alan Kanada Cerrahi Dergahı İlahi ve Semazen Grubu, sema gösterileriyle seyircilere büyüleyici anlar yaşattı. Semazenlerin, ilahiler eşliğinde sergiledikleri sema gösterisine bazı Kanadalı ziyaretçiler de eşlik etti.

"Amacımız Türk kültürünü Kanada’nın göbeğine taşımak" 

Festivali düzenleyen KAGEV Başkanı Ayşenur Dereci, yaptığı açıklamada, festivale Kanada halkının ilgisinin yoğun olduğunu söyledi.

Ayşenur Dereci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kanada çok kültürlü bir toplum. Biz de kendi ülkemizin gündemini burada yaşatmak ve kendi gündemimizi Kanada halkına ulaştırmak için bu festivali düzenliyoruz. Amacımız, ülkenin çok kültürlü ortamından yararlanarak kendimizi en iyi şekilde ifade edebilmek. Devasa Türk kültürünü Kanada’nın göbeğine, Toronto’nun bu meydanına taşımayı amaçladık ve şu an itibarıyla buna ulaştık."

Etiketler: Kanada, 2. Anatolia Fest 2017
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