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Kanada'da Suriyeli mültecilerden Halep protestosu

Kanada'nın Hamilton kentinde çoğunluğu Suriyeli mültecilerden oluşan grup, Halep'te sivillere yönelik saldırıları protesto etti.

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Kanadada Suriyeli mültecilerden Halep protestosu
Kanada hükümeti tarafından geçen sene ülkeye getirilen 25 binden fazla Suriyeliden, Hamilton'da yaşayan yüzlercesi, Halep'teki insanlık dramı için sokağa döküldü.
 
Soğuk hava nedeniyle önce belediye binasında toplanan grup, salonun yeterli olmaması üzerine dışarı alındı.
 
Dondurucu soğuğa rağmen belediyenin önünden ayrılmayan yüzlerce Suriyeli, yaklaşık 3 saat süren eylemde Beşşar Esed ile rejimin destekçileri Rusya, İran ve Hizbullah aleyhine sık sık Arapça ve İngilizce slogan attı. Grubun "Çocukları öldürmeyin." sloganına ise yoldan geçen araç sürücüleri korna çalarak destek verdi.
 
 
Protesto süresince yapılan konuşmalarda, Suriye'deki dramın insanlığın gördüğü en büyük trajedilerden olduğu ve hangi dinden olursa olsun herkesin bu zulmün mağdurlarına destek çıkması gerektiği vurgulandı.
 
Suriyeli 7 yaşındaki Bana el-Abed'in, Halep'in doğusundaki katliamı annesiyle dünyaya sosyal medya üzerinden duyurduğunu hatırlatan konuşmacılar, "Halep'te daha yüzlerce Bana var." dedi.
 
Grup, konuşmaların ardından dağıldı. AA
Etiketler: suriye, Kanada, Halep
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