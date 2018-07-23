Kanada'da silahlı saldırı: 2 ölü, 13 yaralı

Kanada Toronto'da henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi elindeki silahla etrafa ateş açtı.

Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı. Yaralılar arasındaki bir kız çocuğunun durumunun kritik olduğu belirtildi.

Polis yetkilileri, saldırganın ölü ele geçirildiğini aktardı.

Saldırının neden yapıldığı henüz bilinmiyor

Emniyet Sözcüsü Mark Pugash yaptığı açıklamada, saldırının terör amaçlı olup olmadığını söylemek için de henüz erken olduğunu vurguladı.

Mahalle sakinlerinden John Tulloch, kardeşiyle arabalarından indikleri sırada 20-30 el silah sesi duyduklarını, ardından kaçmaya başladıklarını aktardı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA