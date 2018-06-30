Kanada'da peçe yasağı bir kez daha askıya alındı

Kanada Quebec Eyalet Parlamentosu'nun geçen yıl ekim ayında çıkardığı ve kamu hizmeti alırken insanların yüzlerini örtmelerini yasaklayan yasa, eyaletteki yüksek mahkemesinin aldığı son kararla 2'nci kez yargıya takıldı.

Quebec Eyalet Yüksek Mahkemesi Yargıcı Marc-Andre Blanchard, Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi ile Kanada Sivil Özgürlükler Birliği'nin başvurusu üzerine verdiği kararda, söz konusu uygulamanın Müslüman kadınlara verebileceği onarılamayacak zararlar nedeniyle yürürlüğe girmemesine hükmetti.

Blanchard, eyalet parlamentosunun mayıs ayında açıkladığı yönergelerin yeterince açık olmadığını belirttiği kararında, bunun Kanada Hak ve Özgürlükler Şartı ile Quebec Tüzüğü kapsamında güvence altına alınan temel vicdan ve din özgürlüğü hakkını ihlal ettiğini kaydetti.

Yargıç Blanchard, "Müslüman kadınlara telafisi imkansız zararlar verecek olan yasanın bu maddesinin uygulanmasını askıya almak kamu yararınadır." dedi.

Kanada Müslümanları kararı memnuniyetle karşılıyor

Quebec Eyalet Başbakanı Philippe Couillard, sorunun artık siyasi alanda olmadığının altını çizerek, "Yasal görüşü bekleyeceğiz, bu politik bir karar değil. Yasal bir analizden sonra alınan bir karardır. Bize gösterdiği şey, yasanın çok hassas bir alanında olduğumuzdur. Gelişmeleri takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi İcra Direktörü İhsaan Gardee ise karara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Bu yasaya karşı aylardır hukuk mücadelesi veriyoruz. Son kararı, Quebec'te ve Kanada'da din özgürlüğü ve insan hakları için bir zafer olarak tanımlıyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Anayasal zorunluluk ve süreç henüz tamamlanmamış olmasına rağmen bu karar, Quebec ve Kanada Müslümanları için önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kanada Sivil Özgürlükler Birliği İcra Direktörü Michael Bryant da yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu yasal süreçte, anayasaya aykırı olan bu yasanın ne olduğunu ve bu gerçekliğin tanınmasının zorunlu olduğunu açığa çıkardık. Davanın esası hakkındaki tam duruşmayı dört gözle bekliyoruz. Mahkemenin bu yasaya karşı savunmasız Müslüman kadınlar için zarar verici ve telafisi mümkün olmayan uygulamaları kabul etmemesini memnuniyetle karşılıyoruz."

Kanada'nın Quebec Eyalet Parlamentosunda geçen yıl ekim ayında yapılan oylamada, Bill-62 sayılı kanun tasarısı oylanmış ve eyalette kamuya ait alanlarda Müslüman kadınların kamu hizmetlerini kullanmak için yüzlerini örten peçe ve benzeri örtüleri takmaları yasaklanmıştı.

Yasa, Müslüman kadınların kamu kurum ve kuruluşlarından hizmet aldıkları veya çalıştıkları süre boyunca peçeyle yüzlerini kapatmalarını önlemek için çıkarılmıştı. Yasanın uygulanması ilk olarak Aralık 2017'de askıya alınmıştı.

Kaynak: AA