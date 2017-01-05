  • 05 OCAK 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Kanada’da ‘param yok’ diyene bedava yemek

Kanada’da ‘param yok’ diyene bedava yemek

Kanada'nın Montreal kentinde lokantası olan Müslüman bir işletmeci, parası olmayanlara ücretsiz yemek veriyor.

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Kanadada param yok diyene bedava yemek

Ste-Catherine Street West ve Mackay caddelerinin köşesindeki küçük bir lokantanın sahibi olan Yahya Hashemi, işletmesinin kapısına İngilizce ve Fransızca astığı notla parası olmayanlara ücretsiz yemek vereceğini duyurdu.

Ülkede sosyal medyada ilgi odağı haline gelen Hashemi, Kanada basınına yaptığı açıklamada, günde ortalama 4-5 kişinin ücretsiz yemek servisinden yararlandığını söyledi.

Uygulamanın yaklaşık 5 aydır sürdüğünü belirten Hashemi, ücretsiz yemek servisinin maliyetini bile hesap etmediklerini dile getirdi.

Hashemi, "Aç olanı doyurmak inancımızın gereği. Ayrıca bu ülke bize çok şey verdi, biz de Kanada'ya bir şeyler vermek istedik." dedi.

Katkı için para bağışlayan da var

Yahya Hashemi, lokantasındaki uygulamaya, yemek yemeye gelen bazı müşterilerin de katkıda bulunduğunu bildirdi.

Müşterilerinden bazılarının, "Bir sonraki benden olsun." diyerek 20, 30 hatta 50 dolar ilave ödeme yaptığını aktaran Hashemi, "Buraya gelip, 'Param yok' diyen hiç kimseyi giyimi kuşamıyla ve hiçbir şekilde sorgulamıyoruz. Parası olmayan kim olursa olsun, yemeğini yiyor ve gidiyor." diye konuştu.
 

Etiketler: Kanada, Montreal kenti, müslüman
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