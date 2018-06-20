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Kanada'da opioidden ölenlerin sayısı her geçen sene artıyor

Kanada'da geçen yıl 4 binden fazla bağımlı, aşırı dozda opioid kullanımından yaşamını yitirdi.

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Kanadada opioidden ölenlerin sayısı her geçen sene artıyor

Kanada Halk Sağlığı Ajansı Direktörü Dr. Theresa Tam, Kanada genelinde 2016'da aşırı dozda opioid kullanımından ölenlerin sayısı 3 bin civarında iken, bu rakamın 2017'de 4 bini geçtiğini söyledi.

Opioid kaynaklı ölümlerin yüzde 72'sinin, fentanil grubu ilaçlardan kaynaklandığını belirten Tam, Sağlık Bakanlığının, doktor reçetesi ile satılan opioidlerin hastalara yazılmasını ciddi şekilde kısıtlamayı planladıklarını belirtti.

Opioid ve fentanil nedir?

Haşhaştan elde edilen bir ilaç grubu olan opioidler, hem ağrı kesici hem de uyuşturucu olarak kullanılıyor.

1950'lerin başında Belçika'daki tıbbi çalışmalar sonucu bulunan fentanil, morfinden 80 kat güçlü bir uyuşturucu olarak biliniyor. 1990’lı yılların başında tıpta tedavi amaçlı kullanılmaya başlanan fentanil, etkili bir ağrı kesici olduğu için anestezi için de kullanılıyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: Kanada, opioid, fentanil, ağrı kesici, uyuşturucu
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