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Kanada’da Kutlu Doğum Haftası etkinliği

Kanada Diyanet Vakfı tarafından Bosna İslam Derneğinde, Hz. Peygamber ve Güven Toplumu konulu bir etkinlik gerçekleştirildi.

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Kanadada Kutlu Doğum Haftası etkinliği

Kanada Diyanet Vakfı, Kutlu Doğum Haftası kapsamında Bosna İslam Derneğinde "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" konulu bir etkinlik gerçekleştirdi.

North York Milli Görüş Camisi İmamı Bilal Gülmez’in okuduğu Kur’an-ı Kerim ile başlayan programda, İstiklal Marşı'nın ardından topluca salavatlar getirildi.

Kanada Diyanet Vakfı Başkanı ve Toronto Din Hizmetleri Ataşesi Mahmut Demir, etkinlik kapsamında verdiği konferansta, bu yılki Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinin ana temalarından birinin de Hz. Peygamber ve Güven Toplumu olduğunu söyledi. İslam’ın çağrıştırdığı ilk anlamın barış, imanın ise güven olduğuna işaret eden Demir, şunları söyledi:

‘’Bu barış ve güven sadece bizim kendimizle Yaradanımız arasında değil, çevremizle de olan güven ve barış anlamına da geliyor. Peygamberimiz, peygamber olmadan önce çok önemli bir vasfa sahipti. Güvenilirdi. Muhammed-ül Emin idi. Güvenilir bir insan olmak, sadece Yaratıcı ile tesis edeceğimiz bir husus değil, çevremizle ilişkilerimize rengini veren en önemli ahlaki vasıf olmalıdır.’’

Bosna Gazi Hüsrev Beg Camisi salonlarındaki programda daha sonra Kanada Cerrahi Dergahı Mevlevi Korosu sahne aldı. Cerrahi Dergahı’nın Kanada Postnişini Tevfik Aydöner önderliğinde ilahiler seslendiren gruba, iki semazen de semaları ile eşlik etti. Program ikram edilen yemek ve helvanın ardından kılınan akşam namazı ile sona erdi. AA

Etiketler: Kanada, Kutlu Doğum Haftası, Kanada Diyanet Vakfı, bosna islam derneği, hz. peygamber
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