Kanada'da Kudüs Günü mitingi

Uluslararası Kudüs Günü nedeniyle Toronto Ontario Eyalet Parlamentosu bahçesinde toplanan yaklaşık 2 bin kişi, İsrail ve ABD'nin Filistin'deki uygulamalarını protesto etti.

Hristiyanlar, Siyonizm karşıtı Yahudiler de destek verdi

Toronto Polisi'nin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gösterinin organizatörlerinden Zafer Bangash, Filistin'in İslam dünyasının kanayan yarası olduğunu söyledi.

Uluslararası Kudüs Günü'nün dünya çapında, 600'ün üzerinde şehirde düzenlendiğini belirten Zafer Bangash, "Çağrımıza, Hristiyanlar, Siyonizm karşıtı Yahudiler ve Kanadalılar da destek verdiler" dedi.

Türkiye’nin Filistin davası için her zaman ayağa kalkan bir ülke olduğunun altını çizen Zafer Bangash, Gazze'de 120'den fazla Filistinlinin şehit edilmesinin hemen ardından İslam İşbirliği Teşkilatı'nı (İİT) olağanüstü toplayan ülkenin de Türkiye olduğunu hatırlattı.

Ontario Eyalet Parlamentosu bahçesinde toplanan protestocular, polis eşliğinde ABD'nin Toronto Konsolosluğu'na yürüdü. Sloganlar atarak İsrail'i protesto eden göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra, İsrail askerleri tarafından şehit edilen gönüllü hemşire Rezzan en-Neccar ve saldırılarda şehit olanların fotoğraflarını taşıdı.

İsrail'in "çocuk katili" olarak nitelendirildiği gösteride protestocular "Filistin'e özgürlük", "Katil İsrail" ve "Çok yaşa Filistin" sloganları attı.

Kaynak: AA