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Kanada'da helikopter düştü: 4 ölü

Ontario eyaletinde Tweed kenti yakınında düşen helikopterdeki pilot ve 3 elektrik işçisinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

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Kanadada helikopter düştü: 4 ölü

Kanada'nın Ontario eyaletinde elektrik işçilerini taşıyan bir helikopterin düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Helikopterin ait olduğu Hydro One isimli şirketten yapılan açıklamada, eyalet kırsalındaki enerji nakil hatları ile trafo merkezlerinde dönüşümlü olarak bakım yapan personeli taşıyan helikopterin, elverişsiz hava koşulları yüzünden Tweed kenti yakınında düştüğü duyuruldu.

Hydro One Sözcüsü Ferio Pugliese, kazada ölen pilot ile 3 personelin isimlerini açıklamayacaklarını belirtti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da sosyal paylaşım sitesi hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Bugün Doğu Ontario'dan trajik haberler geldi. Tweed yakınındaki helikopter kazasında ölenlerin sevdiklerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Müfettişler olay yerinde

Olayla ilgili soruşturma başlatan Kanada Ulaştırma Güvenliği Kurulunun sözcüsü Alex Fournier de helikopter kazasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Müfettişlerden oluşan bir ekibin bölgeye gittiğini aktaran Fournier, inceleme sonrası kazaya dair daha geniş bilgi sahibi olunacağını ifade etti.

Alex Fournier, söz konusu helikopterin 1999 model AS350 B2 tipi, genellikle kurumsal amaçlar için kullanılan tek motorlu bir helikopter olduğu bilgisini verdi.

Kaynak: AA 

Etiketler: kaza, Kanada, helikopter, 4 ölü
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