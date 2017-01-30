Kanada'da camiye saldırı yapıldı

Kanada'nın Quebec eyaletindeki Quebec İslam Kültür Merkezi Camisi'ne dün yatsı namazı sırasında düzenlenen terör saldırısında yaralanan 19 kişiden 5'inin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) Ulusal Operasyonlar Direktörü Martin Plante ve Quebec Eyalet Polisi Direktörü Andre Goulet, düzenledikleri ortak basın toplantısında, saldırıya ilişkin soruları yanıtladı.

Yetkililer, hastanede tedavisi süren 19 yaralı bulunduğunu, bunlardan durumu ağır olan 5 kişiden 3'ünün ise ciddi hayati tehlike sınırında olduğunu açıkladı.

Teröristlerden biri polisi aradı

Bu arada basın toplantısında, saldırı sonrası yakalanan teröristlere ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. RCMP Ulusal Operasyonlar Direktörü Plante, iki erkek teröristin Laval Üniversitesi öğrencisi olduğunu açıkladı. Plante teröristlerin ismini vermezken, Kanada resmi yayın kuruluşu CBC televizyonu saldırganların isimlerinin Alexandre Bissonnette ve Mohamed Khadir olduğunu duyurdu.

Saldırganlardan birinin, olaydan 15 dakika sonra polisi arayarak, teslim olma konusunda görüştüğü belirtildi. Quebec Polis Müfettişi Denis Turcottee, konuşmanın ardından bir teröristin olay yeri yakınlarında, diğerinin de 5 kilometre uzakta bir araçta silahıyla yakalandığını söyledi.

Trudeau toplantı yaptı

Bu arada Kanada Başbakanı Justin Trudeau da sabah erken saatlerde ulusal güvenlik danışmanları ve diğer yetkililerle bir toplantı yaptı.