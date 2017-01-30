Kanada'da camiye saldırı: 6 ölü

Kanada'nın Quebec eyaletindeki bir camiye silahlı saldırı düzenlendi. Polis, saldırıda 6 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını duyurdu.

Sainte-Foy semtindeki saldırı Quebec İslam Kültür Merkezi Camii'ni hedef aldı.Saldırı, cemaatin akşam namazı için camide toplandığı sırada meydana geldi.

3 kişi tarafından düzenlendiği tahmin edilen saldırı sırasında camide 40 kişi bulunuyordu. Saldırıyla bağlantılı olduğu sanılan 2 kişi yakalandı.

Kanada basını bu kişilerden birinin 27 yaşında olduğunu ve saldırıda kullandığı otomatik tüfeğin de ele geçirildiğini bildiriyor.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.

'Müslüman Kanadalılar, ulusal dokumuzun önemli parçasıdır'

Trudeau açıklamasında, "Bütün Kanadalılar adına ölenlerin aile ve dostlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dilerim. Böylesine anlamsız bir şiddeti görmek kalp kırıklığı yaratıyor. Çeşitlilik bizim gücümüzdür ve dini hoşgörü Kanadalıların en çok sevdiği değerdir. Müslüman Kanadalılar, ulusal dokumuzun önemli parçasıdır. Bu tarz anlamsız eylemlerin, toplumumuzda, şehirlerimizde ve ülkemizde yeri yoktur. Kolluk kuvvetleri, tüm Kanadalıların haklarını koruyacak, bu işin faillerini ve arkasındaki tüm hoşgörüsüzlüğü yakalamak için her türlü çabayı gösterecektir" ifadelerini kullandı.

Bayraklar yarıya indi

Bu arada, saldırı nedeniyle eyalet parlamentosunda bayraklar yarıya indirilirken, eyaletin en kalabalık kentleri Montreal ve Gatineau'daki cami ve İslami merkezlerinin çevresinde güvenlik önlemleri alındı.