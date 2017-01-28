Kanada'da buz fırtınası hayatı felç etti

Kanada'da etkili olan buz fırtınası ve dondurucu soğuklar sebebiyle 130 binden fazla eve elektirik sağlanamıyor.

Elektrik sıkıntısı yüzünden jeneratör yardımıyla ısınmaya çalışan 2 kişi hayatını kaybetti.

New Brunswick Eyalet Başbakanı Brian Gallant, düzenlediği basın toplantısında herkesin çok dikkatli olmasını istedi.

Enerji nakil hatlarında fırtına ve soğuk havadan dolayı hasar olduğunu söyleyen Gallant, e 300 görevlinin elektrik iletim hatlarını onarmaya çalıştığını duyurdu.

"Acil durum" ilan edildi

New Brunswick'in kuzeydoğusundaki Tracadie, Shippagan ve Lameque kentlerinin belediye başkanları "acil durum" ilan ederek yardım talebinde bulundu.

Her üç kentte de buz fırtınası nedeniyle elektriklerin kesildiği bildirilen acil durum çağrısında, en yakın yerleşim birimlerinden yardım istendi.

New Brunswick'i diğer eyaletlere bağlayan karayollarında ulaşımın güçlükle sağlandığı, bazı bölgelerin ise ulaşıma kapalı olduğu belirtildi.