  • 30 HAZIRAN 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.59
    EURO 5.372
  • BIST 96520.07
    ALTIN 184.649
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kanada'da beceriksiz hırsızlar internet fenomeni oldu

Kanada'da beceriksiz hırsızlar internet fenomeni oldu

Kanada'nın Edmonton eyaletinde çaldıkları kredi kartını bir markette kullanmak isteyen biri kadın iki hırsız polisten kaçarken ilginç görüntüler ortaya çıktı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Kanada'da yerel bir markette alışveriş yapmak isteyen çiftin çalıntı kredi kartı kullandığı ortaya çıktı. Şikayet üzerine markete gelen polis, kullandığı şok tabancası ile çifti etkisiz hale getirmeye çalıştı. Erkek hırsız olay yerinden kaçmaya çalışırken, kadın hırsız marketin üst katına gitti.

Çıkmak için kendine bir yol arayan kadın, üst katın çökmesiyle kendini bir anda yerde buldu.

Polis markettekilerin de yardımı ile çifti gözaltına aldı.

Film sahnelerini aratmayan kovalamacanın yaşandığı anlarda market sahibinin tavırları internette alay konusu oldu.

Kaynak: CTV News, CBC
Etiketler: Kanada, hırsız, Edmonton
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER