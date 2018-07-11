Kanada'da aşırı sıcaklardan ölenlerin sayısı 70'e yükseldi

Kanada Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ölümlerin 34'ü Montreal şehrinde meydana geldi. Quebec Halk Sağlığı Dairesi, günler süren sıcak hava dalgasının ardından durumun normale döndüğünü ve bunun ısı kaynaklı ölümlere son vermesini beklediklerini açıkladı.

Ölenlerin çoğunluğunu 60 yaşın üzerindeki kronik hastalar oluşturuyor. Daha önce Kanada'da aşırı sıcaklardan hayatını kaybedenlerin sayısının 54 olduğu açıklanmıştı. 2010 yılında da Kanada'da aşırı sıcaklar 100 kişinin hayatına mal olmuştu.

Ortalama sıcaklığın 20 derece üzerinde

Quebec 90'ların ortalarında, Montreal ise 90'lı yılların başında yüksek sıcaklıklar ve nem ile yüzleşmeye başladı. Bölgedeki ısı yılın bu zamanı için normalden yaklaşık 20 derece daha yüksek.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Sıcak hava dalgasında sevdiği birini kaybeden Quebec halkını yakından destekliyorum, kendinize ve ailenize dikkat edin" açıklaması yapmıştı.

Kaynak: TRT Haber