Kanada'da aşırı sıcaklar 54 can aldı

Kanada’da aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor. Son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar sebebiyle ölenlerin sayısı 54'e yükseldi.
Hava sıcaklıkları normale dönüyor
Kanada'da bir hafta boyunca aşırı sıcaklıklardan sonra, bugün havanın mevsimsel ortalamalara dönmesi bekleniyor. Bakanlık Sözcüsü Noémie Vanheuverzwijn, "Hava durumu göz önüne alındığında, önümüzdeki saatlerde normale dönmeyi bekliyoruz" dedi.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Çarşamba günü sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Sıcak hava dalgasında sevdiği birini kaybeden Quebec halkını yakından destekliyorum, kendinize ve ailenize dikkat edin" dedi.
Kaynak: İHA