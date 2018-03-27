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Buradasınız : » » Kanada'da 6 Müslümanı öldüren Bissonnette'nin yargılanmasına başlandı

Kanada'da 6 Müslümanı öldüren Bissonnette'nin yargılanmasına başlandı

Kanada’nın Quebec City kentinde geçen yıl silahla bastığı camide namaz kılan 6 kişiyi öldüren Alexandre Bissonnette hakim karşısına çıktı.

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Kanadada 6 Müslümanı öldüren Bissonnettenin yargılanmasına başlandı

Quebec City’deki mahkemede hakim François Huot, 28 yaşındaki Alexandre Bissonnette’ye hakkındaki suçlamaları okudu.

Altısı birinci derece cinayet olmak üzere 12 suçtan yargılanan Bissonnette, "suçsuz olduğunu" ileri sürdü.

Huot, yaklaşık 2 ay sürmesi beklenen yargılama için rutin olarak talep edilen jüri üyesi sayısının üç katını talep ederek, 600’den fazla potansiyel jüri üyesinin çağrılmasını istedi.

Hakim Huot, seçilecek jüri üyelerinin etkilenmemesi için davaya yayın yasağı koydu. Yasak, tarafların tüm delilleri jüriye sunmasının ardından kalkacak.

Olağanüstü güvenlik önlemleri alındı

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarından bazıları, duruşma sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Duruşma sırasında mahkeme salonunda ve binasında olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Bissonnette, 29 Ocak 2017'de Quebec City İslami Kültür Merkezi Camii'nde ibadet edenlere ateş açmış, 6 kişi yaşamını yitirmiş, 8 kişi yaralanmıştı. Olaydan sonra kaçan Bissonnette, polis tarafından yakalanmış ve sorgusunda, saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf etmişti.

Kaynak: AA 

Etiketler: Kanada, Alexandre Bissonnette
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