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Kanada'da 5 dağcı yaşamını yitirdi

Kanada'da Harvey Dağı'na tırmanırken üzerinde durdukları kar kütlesinin kopması sonucu 500 metreden düşen 5 dağcı yaşamını yitirdi.

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Kanadada 5 dağcı yaşamını yitirdi

Arama kurtarma ekibinin lideri Martin Colwell, Britanya Kolombiyası eyaletine bağlı Vancouver kentinin kuzeyindeki Harvey Dağı'na çıkan 6 dağcıdan 5'inin üzerinde durdukları kar kütlesinin kopması sonucu 500 metreden yere çakıldığını belirtti.

Ekipteki altıncı kişinin arama kurtarma görevlilerine haber verdiğini söyleyen Colwell, daha sonra kayıp dağcıların cesetlerine ulaştıklarını kaydetti.

Colwell, ölenlerin kimliğinin resmi olarak belirlenmesinin ardından gerekli açıklamaların yapılacağını sözlerine ekledi.

Etiketler: Kanada, Harvey Dağı
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