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Kanada'da 23 Nisan büyük bir coşkuyla kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 97. yıldönümü, Kanada’nın başkenti Ottawa’da düzenlenen etkinlikle kutlandı.

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Kanadada 23 Nisan büyük bir coşkuyla kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 97. yıldönümü, Kanada’nın başkenti Ottawa’da düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Türkiye’nin Ottawa Büyükelçiliğinin önderliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Hava Yolları ve Ottawa’daki Türk derneklerince düzenlenen 23 Nisan etkinliği, "Ottawa Dünyayı Ağırlıyor" isimli Kanada’nın 150. kuruluş yıldönümü kutlama etkinliği programına da alındı. 

Ottawa Belediye Başkanı Jim Watson, 23 Nisan etkinliğine katılarak bir konuşma yaptı. Türk Büyükelçiliği ile Ottawa’daki Türk toplumunun, Kanada’nın kuruluş yıldönümü etkinliklerine verdiği desteğe teşekkür eden Başkan Watson, daha sonra stantları gezdi. Satırla Kahramanmaraş dondurması kesen Belediye Başkanı Watson, Hacivat-Karagöz gösterisinin sunulduğu gölge oyununu izledi.

"Bugün Türk milletinin dik durduğu gündür"

Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal da konuşmasında Ottawa Belediye Başkanı Watson’a teşekkür ederek "23 Nisan’ın anlam ve önemini biliyorsunuz. Bugün Türk milletinin dik durduğu gündür. Hepinizi tebrik ediyorum.’’ dedi. 

Ottawa’daki Landsdowne Kültür Merkezi’ndeki 23 Nisan kutlamasına, Rusya, Çin, Moldova, Azerbaycan, Meksika ve Hindistan toplumlarından çocuklar da geleneksel ve milli kıyafetleriyle katıldı. Çocuklar, ülkelerinin kültürüne ait dans ve şarkılardan örnekler sundu. 

En büyük ilgi Kahramanmaraş dondurmasına

Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı etkinlikte, en büyük ilgiyi Kahramanmaraş dondurmasının sunulduğu reyon gördü. Montreal’deki bir pastane tarafından getirilen ve 23 Nisan nedeniyle herkese ücretsiz dağıtılan dondurma için kuyruğa girenler, saatlerce bekledi. 

Etiketler: Kanada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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