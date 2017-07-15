Kanada'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Kanada'nın Toronto kentinde, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Türkiye'nin Toronto Başkonsolosluğunca Mevlana Camisi'nde düzenlenen programa, Türkiye'nin Toronto Başkonsolosu Erdeniz Şen, bazı kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Program, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar için Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayıp salavat ve ilahilerle devam etti.

Başkonsolos Şen, yaptığı konuşmada, terör örgütü FETÖ'nün görülmemiş bir zulmü millete yaşattığını belirtti.

Şen, "O gece kahraman milletimiz, aynen Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Kurtuluş Savaşı'nda yaptığı gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) çağrısına kulak verdi. O gün yüce Allah, kalplerden korkuyu aldı ve bütün milletimiz sokaklara çıktı. Biz bu milletin ferdi olmakla ne kadar övünsek, gurur duysak, dua etsek azdır. Allah bir daha bu millete, bu ümmete ve insanlığa 15 Temmuz yaşatmasın". diye konuştu.

Programa katılanlara çay, lokum ve pasta ikram edildi.