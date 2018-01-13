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Buradasınız : » » Kanada'da 11 yaşındaki başörtülü kız, saldırıya uğradı

Kanada'da 11 yaşındaki başörtülü kız, saldırıya uğradı

Kanada'nın Toronto kentinde sabah okuluna gitmek üzere yürüyen Müslüman bir kızın yanına yaklaşan saldırgan, başörtüsünü makasla kesmeye kalkıştı.

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Kanadada 11 yaşındaki başörtülü kız, saldırıya uğradı

Kanada'nın Toronto kentinde yaşayan 11 yaşındaki Khawlah Noman, kardeşi Muhammed Zakariyye ile okula giderken çirkin bir saldırıya maruz kaldı.

Bir saldırgan tarafından başörtüsünün makasla kesilmeye çalışıldığını söyleyen Khawlah, "Çığlık atmam üzerine kaçtı ancak birkaç dakika sonra yine geldi. Başörtümü tekrar kesmeye devam etti." diye konuştu.

Olay, Khawlah'ın ailesinin polise başvurması sonucu ortaya çıktı.

Khawlah Noman, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gerçekten korktum ve allak bullak oldum." dedi.

Okula yürüyerek gitme fikrinin artık kendisi için gerçekten korkutucu olduğunu dile getiren Khawlah, saldırgana seslenerek, "Yapmaya çalıştığınız şey her neyse gerçekten yanlış. Özellikle bir çocuğa karşı bu şekilde davranılmamalı." ifadelerini kullandı.

"Kanada bu değil"

Olay üzerine bir açıklama yapan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Kalbim, dini sebebiyle saldırıya uğrayan bu genç kızla birlikte. Onun ne kadar korktuğunu tahmin edemiyorum. Onun ve ailesinin, arkadaşlarının ve Müslüman toplumunun bilmesini istiyorum ki Kanada bu değil." değerlendirmesinde bulundu.

Ontario Başbakanı Kathleen Wynne ve Toronto Belediye Başkanı John Tory de birer bildiri yayımlayarak saldırıyı kınadı.

Öte yandan, Toronto polisinin olayla ilgili "nefret suçu" soruşturması başlattığı ve kaçan saldırganın yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kanada, İslamofobi
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