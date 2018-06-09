Kanada uyuşturucu madde kullanımını yasallaştırıyor

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun Liberal Partisi, 2015 genel seçim kampanyası sırasında esrarın "eğlence" amaçlı kullanımını yasallaştırmaya söz vermişti.

Senatörler, yapılan oylamada tasarıyı 30'a karşı 56 oyla kabul etti. Yasanın yürürlüğe girmesiyle Kanada, "eğlence" amaçlı esrar kullanımını yasallaştıran ilk G7 ülkesi olacak. Tıbbi amaçlı esrar kullanımı ülkede 2001'den bu yana yasaldı.

Önlemler alınacak

Senato tarafından kabul edilen yasada bir takım öneriler de yer alıyor. Bu önerilere göre Kanadalılar evlerinde sınırlı miktarda esrar maddesi yetiştirebilecek. Ürünlerle ilgili reklamlar kısıtlanacak. Esrarın satışı konusundaki düzenlemelere ve kullanıcıların kamusal alanlarda esrar içip içemeyeceğine eyalet ve bölge yönetimleri karar verecek.

Yasal satışların başlangıcına dair resmi bir tarih açıklanmadı.

Kaynak: Reuters