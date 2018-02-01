  • 01 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » "Kanada, Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini kabul etmektedir"

"Kanada, Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini kabul etmektedir"

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Türkiye’nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonu'na ilişkin Türkiye'ye destek açıklamasında bulundu.

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&quot;Kanada, Türkiyenin meşru güvenlik endişelerini kabul etmektedir&quot;

Bakan Freeland, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesindeki PYD/PKK ve DEAŞ hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Operasyonu ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Freeland, Kanada'nın, Suriye'nin kuzeyindeki düşmanlıkların artmasından derin endişe duyduğu ve durumu sivillere olan etkisi de dahil yakından takip ettiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kanada, Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini kabul etmektedir. Bununla birlikte sükunet çağrısı yapıyor, sivilleri korumak ve uluslararası insancıl hukuka tamamen saygı göstermek için mümkün olan her türlü çabanın gösterilmesini istiyoruz. DEAŞ'ı yenmek için odaklanmaya devam etmeliyiz. Bu ortak hedefe ulaşmada, rolleri ve fedakarlıklarını tanıdığımız ve değer verdiğimiz bölgedeki tüm dostlarımızla ve müttefiklerimizle kapsamlı ve gayretli çaba gerekiyor."

Kaynak: AA

Etiketler: Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, zeytin dalı operasyonu
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