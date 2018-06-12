Kanada Parlamentosu'ndan Trump'a kınama

Kanada'nın Quebec City kentinde Cuma ve Cumartesi günü düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nde, ABD Başkanı Trump ve diğer liderler arasında yaşanan gerginliğin yansımaları sürüyor.

Kanada Parlamentosu'nun alt meclisi olan Avam Kamarası, dün Başbakan Trudeau'ya sahip çıkan bir karara imza attı.

Kanadalı üreticilere destek

Oy birliğiyle kabul edilen kararda, ABD Başkanı Trump ile Trump'ın Ticaret Danışmanı Navarro'nun Trudeau ve Kanada'yı hedef alan sözlerinin "kabul edilemez olduğu" ve "ikili ilişkilere zarar verdiği" vurgulandı.

Aynı kararda, ABD ile Kanada arasında anlaşmazlığa neden olan çelik, alüminyum ve tarım vergileri konusunda da Kanadalı üreticilere destek verileceği ifade edildi.

"Cehennemde özel yeri var"

Trump'ın Ticaret Danışmanı Navarro, Pazar günü yaptığı açıklamada Trudeau'yu hedef alarak, "Başkan Trump'la kötü niyetli diplomasi kuran ve onu arkasından bıçaklamaya çalışan tüm yabancı liderler için cehennemde özel bir yer var. Kötü niyetli Justin Trudeau, göstermelik basın konferansıyla bunu yaptı" demişti.

Trump da, kendisi zirveden ayrıldıktan sonra Trudeau'nun düzenlediği basın toplantısında çelik ve alüminyum tarifelerini eleştirmesi üzerine G7 Sonuç Bildirgesi'ni imzalamayacağını açıklamış ve Twitter hesabından şu paylaşımı yapmıştı:

"Başbakan Justin Trudeau, ben ayrıldıktan sonra bir basın toplantısı düzenleyip 'ABD gümrük vergilerinin adeta hakaret olduğunu' ve 'itilip kakılmayacağını' söyleyene kadar G7 toplantılarımızda çok uysal ve nazik davrandı. Oldukça iki yüzlü ve zayıf."

Beyaz Saray'ın eleştirilerinin hedefi olan Trudeau ise basın toplantısında, Kanadalıların Birinci Dünya Savaş'ından bu yana ABD askerleriyle omuz omuza savaştığını hatırlatarak, ABD'nin Kanada'dan ithal edilecek çelik ve alüminyuma gümrük vergisi uygulamasını Kanada halkına "hakaret" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: AA