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Kanada: İran'da yaşanan olaylardan rahatsızız

Kanada, İran'da devam eden rejim karşıtı protestolarda yaşanan ölümler ve gözaltılardan rahatsızlık duyduklarını belirtti.

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Kanada: İranda yaşanan olaylardan rahatsızız

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, İran'daki protesto gösterilerine ilişkin, "İran makamlarını insan haklarına saygı duymaya davet ediyoruz." dedi.

Bakan Freeland, yaptığı yazılı açıklamada, İran’da devam eden rejim karşıtı protestolarda yaşanan ölümlerden ve gözaltılardan duydukları rahatsızlığı ifade etti.

Freeland, şunları kaydetti: "İran halkı, şiddet veya hapse atılma tehdidi olmadan, kendilerini özgürce ifade etmek için bir araya gelme hakkına sahiptir. Kanada temel haklarını cesurca savunan ve bunu barışçıl protesto hakkını kullanarak yapan İranlıları desteklemektedir. İran makamlarını, sıklıkla göz ardı ettiği demokratik ve insan haklarına saygı duymaya davet ediyoruz. Göstericilerin durumundan endişe ediyoruz. Protestoları yakından takip etmeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA
 

Etiketler: Kanada, iran
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