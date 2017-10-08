Kanada ile ABD arasındaki 'uçak' gerilimi tırmanıyor

ABD Ticaret Bakanlığının, Kanadalı uçak firması Bombardier’in C serisi uçaklarına yüzde 220 anti-damping vergisi koymasının ardından başlayan gerilim devam ediyor.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın, 26 Eylül tarihinde yüzde 220 olarak açıkladığı anti-damping vergisi, Boeing'in son şikayetiyle geçen Cuma günü yüzde 300’e yükseltildi.

Amerikan uçak devi Boeing, ABD Ticaret Bakanlığı’na yaptığı şikayette, Bombardier’in yasadışı sübvansiyonlar aldığını ve C Serisi uçakları "saçma bir şekilde düşük fiyatlarla" sattığını ileri sürmüştü.

"Hayal kırıklığına uğradık"

Son gelişme üzerine bir açıklama yapan Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, her iki ülkenin derin entegre havacılık endüstrilerine sahip olduğunu ve bunun Kuzey Amerika havacılık sektörünün küresel rekabet gücünü artırdığını hatırlattı.

"ABD Ticaret Bakanlığı’nın son kararı ile tamamen hayal kırıklığına uğradık" diyen Kanada Dışişleri Bakanı, "26 Eylül'de ilan edilen temelsiz ve saçma sapan kararlar göz önüne alındığında, son haberler sürpriz olmadı.Bombardier'in C serisi uçaklarındaki bu anti-damping vergileri, Kanada'nın son derece yenilikçi havacılık sektörünü ve 200 binin üzerinde işçiyi haksız yere hedef alıyor. Bu karar, Bombardier ve tedarikçilerine bağlı yaklaşık 23 bin ABD’linin işini de riske atıyor." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Amerikan uçak devi Boeing, Bombardier'in geçen Nisan ayında Delta Airlines'a 125 adet C Serisi uçak satışını ilan etmesinden birkaç ay sonra ABD makamlarına anti-damping şikayetinde bulunmuştu.

Boeing, 33 milyon dolara mal olan C serisi bölgesel yolcu uçaklarını, Amerika pazarında 20 milyon doların altında bir fiyata sattığı gerekçesiyle Kanadalı Bombardier hakkında ABD Ticaret Bakanlığı ve ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu’na 27 Nisan'da şikayet dilekçesi vermişti.

Boeing şikayetinde, Bombardier’in C serisi uçaklarını ABD’ye, Kanada’dan daha ucuza sattığını, bunun da kendisi ve tedarik zinciri için bir tehdit oluşturduğunu savunmuştu.

ABD Ticaret Bakanlığı da bunun üzerine 26 Eylül’de, Kanadalı havacılık şirketi Bombardier’in C serisi uçaklarının ithalatına yüzde 220 ek vergi koymuştu.