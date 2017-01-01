Kanada Dışişleri Bakanı'ndan 'BM'nin Suriye kararı' açıklaması

Kanada, BM Güvenlik Konseyince, Türkiye ve Rusya'nın Suriye'de şiddeti sona erdirme ve siyasi görüşmeleri hızlandırmaya yönelik çabalarının desteklendiğine ilişkin karar alınmasını memnunlukla karşıladı.

Kanada Dışişleri Bakanı Stephane Dion konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, "Kanada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye'de ülke çapındaki ateşkes kararını memnuniyetle karşılar ve tüm tarafları bu anlaşmanın şartlarını yerine getirmeye çağırır’’ dedi.

Anlaşmanın sağlam bir şekilde izlenmesinin, gelişmelerin seyri açısından anahtar olacağını belirten Bakan Dion açıklamasında, şunları kaydetti:

"Tarafların Suriye’deki trajediye son verme teşebbüslerinden memnuniyet duyuyoruz. Soruna Suriye liderliğinde siyasi bir çözüm bulunması yolunda çalışıyoruz. Son olarak Suriye rejimini, özellikle BM tarafından sağlanan insani yardımların önündeki engelleri kaldırmaya çağırıyoruz. Suriye bu sözleşmenin garantörlerine insani yardımların yerine ulaşmasında koyduğu engelleri derhal kaldırmalıdır. Suriyelilerin barışa ve şiddetin durdurulmasına ihtiyaçları var fakat aynı zamanda aşırı derecede insani yardıma da muhtaçlar."

BM Güvenlik Konseyinde, Türkiye ve Rusya'nın Suriye'de şiddeti sona erdirme ve siyasi görüşmeleri hızlandırmaya yönelik çabalarını destekleyen kararı, oy birliğiyle kabul edilmişti.