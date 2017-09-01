  • 01 EYLÜL 2017, CUMA

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Kanada Başbakanı Trudeau'dan bayram mesajı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı.

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Kanada Başbakanı Trudeaudan bayram mesajı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yayımladığı Kurban Bayramı mesajına, "Esselamu Aleyküm" ifadeleriyle başladı.

Ülkesindeki ve tüm dünyadaki Müslümanların bayramını kutlayan Trudeau, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, Kanada'daki ve dünyadaki Müslümanlar, hac ibadetinin de sonu olan Kurban Bayramı'nı kutlamak için bir araya gelecek. Kurban Bayramı, fedakarlık ve hayırseverlik bağlarını yansıtmak ve hayatın bize sunduğu nimetlere şükür için bir fırsattır. Bu özel günü kutlamak için arkadaşlar ve aileler, sabahın erken saatlerinde kıldıkları namazdan sonra bayramı kutlama yemeklerine katılacak, birbirlerini tebrik ederek hediyeler sunacak. Bugünün anlam ve önemi olan fedakarlığı yansıtarak ihtiyaç sahiplerine merhamet gösterecekler.

Bu bayram, hepimizin ev dediği güçlü, çeşitli ve kapsayıcı bu ülkeyi inşada ülkedeki Müslüman topluluğunun sağladığı katkıların farkına varılması için bir fırsat. Ailem, eşim Sophie ve ben, en içten dileklerimizle dünyadaki ve Kanada'daki tüm Müslümanların bayramını kutluyoruz."

Trudeau, mesajını "Bayramınız mübarek olsun (Eid Mübarek)." ifadesiyle tamamladı.

Etiketler: Kanada Başbakanı Justin Trudeau, kurban bayramı
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