Kanada, 7 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

Bakan Freeland yaptığı yazılı açıklamada, Rus diplomatların sınır dışı edilmeleri kararını, İngiltere ile dayanışma içinde aldıklarını duyurdu.

Salisbury'deki saldırıyı, "yüzlerce insanın hayatını tehlikeye sokan aşağılık, iğrenç ve pervasız bir eylem" olarak nitelendiren Freeland, "Kanada bugün 7 Rus personele karşı harekete geçti. Rusya'nın Kanada'daki Rusya Federasyonu Büyükelçiliğinde ve Montreal'deki Rusya Federasyonu Başkonsolosluğunda görevli diplomatik personelinin 4 üyesini sınır dışı ediyoruz. Bu dört kişi, istihbarat memurları olarak Kanada’nın güvenliğini zayıflatmak ya da demokrasimize müdahale etmek için diplomatik statüsünü kullanan kişilerdir. Benzer nedenlerden ötürü, Rusya hükümetinin Kanada'daki 3 ek diplomatik personel başvurusu da reddedildi." ifadesini kullandı.

Freeland, önlemleri Birleşik Krallık ile dayanışma içerisinde aldıklarını belirterek, "Bu önlemler, Kanadalıların uzun ve verimli bağları olan Rus halkına yönelik değildir. Kanada, karşı karşıya olduğumuz bu konularda Rusya ile diyaloğa hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kimyasal saldırıların, uluslararası toplum tarafından kurulan kurallara açık bir tehdit oluşturduğuna dikkati çeken Freeland, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Rusya’nın bu son eylemi, Esad rejimiyle suç ortaklığı, Kırım'ın ilhakı, Ukrayna'da Rusya liderliğindeki çatışmalar, Gürcistan, Moldova ve diğer komşu ülkelerdeki sivil çatışmaların desteklenmesi dahil, Rusya'nın kabul edilemez davranışlarının daha geniş bir parçasıdır. Kanada, Birleşik Krallık'ın bugüne kadar aldığı önlemleri güçlü bir şekilde destekliyor ve müttefikleriyle birlikte kararlı bir şekilde hareket etmeye devam ediyor."

Rusya'dan NATO ve AB üyesi ülkelerin kararına yanıt

Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ve AB üyesi ülkelerin Rus diplomatları sınır dışı etme kararını güçlü bir şekilde protesto ettiğini açıkladı.

Süreç

İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus casusu Sergei Skripal'in zehirlenmesinin ardından 23 Rus diplomat İngiltere'den sınır dışı edilmişti. Rusya da İngiltere'ye karşı misilleme yaparak İngiliz diplomatları sınırdışı etmişti. İngiltere, Skripal'in zehirlenmesinden Rusya'yı sorumlu tutmuştu.

Kaynak: AA