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Kanada, 3 Suriye asıllı vatandaşına tazminat ödeyecek

Kanada, gittikleri Suriye’de tutuklanan ve hapiste işkence gördükleri saptanan 3 Suriye asıllı vatandaşına 31,3 milyon dolar tazminat ödeyecek.

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Kanada, 3 Suriye asıllı vatandaşına tazminat ödeyecek

Kanada resmi yayın kuruluşu CBC'ye göre, Abdullah Almalki, Ahmed El Maati ve Muayyed Nureddin isimli Suriye asıllı Kanada vatandaşlarının, federal devlet aleyhine açtıkları 100 milyon dolarlık dava sonuçlandı.

Buna göre Kanadalı resmi görevlilerin, 3 kişinin tutuklanmaları ve tutuklandıktan sonra işkence görmelerine dolaylı katkıda bulunduklarına ve El-Kaide üyesi olduklarına dair yanlış istihbarat verdiklerine hükmeden mahkeme, Abdullah Almalki, Ahmed El Maati ve Muayyed Nureddin’e toplam 31,3 milyon dolar tazminat ödenmesini karara bağladı.

Kamu Güvenliği Bakanı Ralph Goodale ve Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Mart ayında yaptıkları yazılı açıklamada, hükümetin bu üç kişiyle anlaşmaya vardığını ve özür dilediğini duyurmuşlardı.

Tazminat kazanan üç kişiden ilki olan Ahmed El Maati, evlilik yıl dönümünü kutlamak için gittiği Suriye'de Kasım 2001'de tutuklanmış, daha sonra Mısır'a nakledilmiş ve toplam 26 ay hapis yatmıştı.

Başkent Ottawa'da elektronik mühendisi olarak çalışan Abdullah Almalki ise, 2002'de yakınlarını ziyaret için gittiği Suriye'de gözaltına alınıp, 22 ay boyunca hapiste kalmış ve işkence görmüştü.

Toronto’da jeolog olarak çalışan Muayyed Nureddin de, 2003 Aralık ayında ailesini ziyaret için gittiği Suriye’de, Irak sınırını geçerken gözaltına alınmış ve Suriye'de 34 gün boyunca hapis yatmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kanada, suriye, Suriyeliler, El Kaide
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